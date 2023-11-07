Клуб Ла Лиги «Гранада» исключили из Кубка Испании за нарушение регламента
Испанский футбольный клуб «Гранада» исключён из розыгрыша Кубка страны из-за нарушения регламента турнира, сообщает издание COPE.
Согласно правилам, для участия в Кубке команда может привлечь игроков резервной команды, при этом они не должны быть старше 23 лет. Однако «Гранада» в матче первого раунда против «Аросы» выпустила на поле 24-летнего голкипера Адриана Лопеса.
В итоге дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации присудил «насридам» техническое поражение со счётом 0:3. Таким образом «Гранада» прекратила участие в Кубке Испании.
Ранее фанат аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Марсело Моралес свёл счёты с жизнью после поражения команды в финале Кубка Либертадорес бразильскому «Флуминенсе» со счётом 1:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru