Клуб Ла Лиги «Гранада» исключили из Кубка Испании за нарушение регламента

Согласно правилам, для участия в Кубке команда может привлечь игроков резервной команды, при этом они не должны быть старше 23 лет. Однако «Гранада» в матче первого раунда против «Аросы» выпустила на поле 24-летнего голкипера Адриана Лопеса.

В итоге дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации присудил «насридам» техническое поражение со счётом 0:3. Таким образом «Гранада» прекратила участие в Кубке Испании.

Ранее фанат аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Марсело Моралес свёл счёты с жизнью после поражения команды в финале Кубка Либертадорес бразильскому «Флуминенсе» со счётом 1:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

