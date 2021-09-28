Усик резко ответил на критику украинских атлетов за фото с россиянами
Украинский боксер Александр Усик заявил, что те, кто критикует украинских спортсменов за фото с российскими коллегами, «немножко больные», сообщает РИА Новости.
По его словам, это просто хайп, и подобные критики «хотят, чтобы о них слышали и говорили».
«Я не хочу рекламировать этих людей. Немножко больные, что тут сделать», - подчеркнул боксёр.
Ранее Усик по решению судей одержал победу над британцем Энтони Джошуа, сообщает RT. Украинец завоевал все принадлежавшие его оппоненту пояса в супертяжёлом весе, которые теперь намерен привезти в Крым.
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