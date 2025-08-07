Китайский «Куньлунь Ред Стар» прекратил свое существование в КХЛ

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» прекратил существование в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале команды.

«9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы, — хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам и партнерам», — отметили в клубе.

Команда подчеркнула, что все истории «заканчиваются и начинаются заново».

По данным СМИ, клуб может сменить название на «Драконы».

«Куньлунь Ред Стар» была основана в 2016 году и участвовала в КХЛ с сезона 2016/17. Клуб проводил домашние игры на аренах в Пекине, Шэньчжене и Шанхае, а также в Челябинске, Новосибирске и Мытищах. Ранее стало известно, что команда будет играть на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, пишет RT.

