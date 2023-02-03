Китайская система определения офсайдных линий VAR заменит британскую в РПЛ

В Российском футбольном союзе сообщили о заключении соглашения с китайской компанией Rigour Tech о внедрении её системы определения офсайдных линий VAR на матчах Российской Премьер-лиги, передает РБК.

В РПЛ отметили, что к концу сезона 2022-2023 планируется использование китайских технологий на всех матчах РПЛ.