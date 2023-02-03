Китайская система определения офсайдных линий VAR заменит британскую в РПЛ
В Российском футбольном союзе сообщили о заключении соглашения с китайской компанией Rigour Tech о внедрении её системы определения офсайдных линий VAR на матчах Российской Премьер-лиги, передает РБК.
В РПЛ отметили, что к концу сезона 2022-2023 планируется использование китайских технологий на всех матчах РПЛ.
«Сейчас мы оказываем консультации китайским партнерам и даем рекомендации по улучшению системы. Более того, мы предложили совместную кооперацию, в том числе на уровне программистов, для работы над дальнейшими улучшениями её технических параметров», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Ранее, как сообщала НСН, президент ФИФА Джанни Инфантино назвал введение VAR достижением ФИФА.
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