Китайская система определения офсайдных линий VAR заменит британскую в РПЛ

В Российском футбольном союзе сообщили о заключении соглашения с китайской компанией Rigour Tech о внедрении её системы определения офсайдных линий VAR на матчах Российской Премьер-лиги, передает РБК.

В РПЛ отметили, что к концу сезона 2022-2023 планируется использование китайских технологий на всех матчах РПЛ.

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«Сейчас мы оказываем консультации китайским партнерам и даем рекомендации по улучшению системы. Более того, мы предложили совместную кооперацию, в том числе на уровне программистов, для работы над дальнейшими улучшениями её технических параметров», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее, как сообщала НСН, президент ФИФА Джанни Инфантино назвал введение VAR достижением ФИФА.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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