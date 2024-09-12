Избивший баскетболиста Шведа мужчина получил три года колонии

По решению суда, 32-летнему мужчине, который частично признал свою вину, было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.

Алексея Шведа избили 2 мая у ресторана на Большой Никитской улице. В больнице у спортсмена диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому, сообщает RT.

После инцидента Юсуф Мирашуров был задержан в аэропорту Жуковский при попытке покинуть Россию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

