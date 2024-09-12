Избивший баскетболиста Шведа мужчина получил три года колонии

Суд в Москве признал Юсуфа Мирашурова, который в мае 2023 года избил баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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По решению суда, 32-летнему мужчине, который частично признал свою вину, было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.

Алексея Шведа избили 2 мая у ресторана на Большой Никитской улице. В больнице у спортсмена диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому, сообщает RT.

После инцидента Юсуф Мирашуров был задержан в аэропорту Жуковский при попытке покинуть Россию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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