Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании

По словам пострадавшей, имя которой не раскрывается, предполагаемый инцидент произошел 10 октября в одном из отелей Стокгольма. Женщина обратилась за помощью в больничное отделение для жертв изнасилований и заявила, что насильником был футболист.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, причастен ли к этому некий поименованный человек», - заявила старший прокурор Марина Чиракова.

По словам самого Мбаппе, который действительно находился в Швеции с краткосрочным визитом, сообщения об изнасиловании являются фейком.

Ранее в Москове Останкинский суд арестовал двух мигрантов по обвинению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

