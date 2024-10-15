Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании
Прокуратура Швеции подтвердила, что расследует дело об изнасиловании, в совершении которого подозревают нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает TV4.
По словам пострадавшей, имя которой не раскрывается, предполагаемый инцидент произошел 10 октября в одном из отелей Стокгольма. Женщина обратилась за помощью в больничное отделение для жертв изнасилований и заявила, что насильником был футболист.
«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, причастен ли к этому некий поименованный человек», - заявила старший прокурор Марина Чиракова.
По словам самого Мбаппе, который действительно находился в Швеции с краткосрочным визитом, сообщения об изнасиловании являются фейком.
Ранее в Москове Останкинский суд арестовал двух мигрантов по обвинению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru