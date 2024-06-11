КХЛ опубликовала календарь на сезон‑2024/25
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своём официальном сайте объявила, что сезон‑2024/25 стартует 3 сентября.
Новый регулярный чемпионат традиционно начнётся с матча за Кубок Открытия, который в Магнитогорске разыграют обладатель Кубка Гагарина-2024 магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив».
Отмечается, что продлится регулярный чемпионат до 23 марта 2025 года. Таким образом хоккеистов и болельщиков ждут рекордные 187 игровых дней и 782 матча.
Матчи плей‑офф, в ходе которых будет разыгран Кубок Гагарина-2025, пройдут с 26 марта по 25 мая 2025 года.
Ранее хоккеисты магнитогорского «Металлурга» завоевали Кубок Гагарина-2024, победив в финальной серии ярославский «Локомотив», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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