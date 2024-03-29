КХЛ объявила о продлении сроков проведения чемпионата
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил новые предельные сроки проведения чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В частности, чемпионаты КХЛ и МХЛ начиная с сезона 2024/2025 будут длиться до 31 мая. В настоящее время предельный срок завершения - 29 апреля.
В этой связи был установлен запрет на проведение предсезонных сборов для хоккеистов с односторонним контрактом с 1 июня по 31 июля включительно, для игроков с двухсторонним или пробным контрактом - с 1 июня по 14 июля включительно, для хоккеистов молодёжных команд - с 1 июня по 30 июня.
Ранее в казанском хоккейном клубе «АК Барс» заявили, что Зинэтула Билялетдинов покидает пост главного тренера команды, сообщает «Свободная пресса».
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