КХЛ объявила о продлении сроков проведения чемпионата

В частности, чемпионаты КХЛ и МХЛ начиная с сезона 2024/2025 будут длиться до 31 мая. В настоящее время предельный срок завершения - 29 апреля.

В этой связи был установлен запрет на проведение предсезонных сборов для хоккеистов с односторонним контрактом с 1 июня по 31 июля включительно, для игроков с двухсторонним или пробным контрактом - с 1 июня по 14 июля включительно, для хоккеистов молодёжных команд - с 1 июня по 30 июня.

Ранее в казанском хоккейном клубе «АК Барс» заявили, что Зинэтула Билялетдинов покидает пост главного тренера команды, сообщает «Свободная пресса».