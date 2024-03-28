Хоккейный ЦСКА расторг контракт с вратарем Федотовым

«Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы армейцев.

При этом спортивные права на вратаря в России по-прежнему сохраняются за ЦСКА. Федотов провел за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%).

1 июля 2022 года хоккеиста задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего он отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».

Ранее вратаря Ивана Федотова дисквалифицировали на четыре месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

