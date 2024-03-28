Хоккейный ЦСКА расторг контракт с вратарем Федотовым
Руководство российского хоккейного клуба ЦСКА после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде приняло решение разорвать контракт с вратарём команды Иваном Федотовым, сообщает РБК.
«Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы армейцев.
При этом спортивные права на вратаря в России по-прежнему сохраняются за ЦСКА. Федотов провел за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%).
1 июля 2022 года хоккеиста задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего он отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз».
Ранее вратаря Ивана Федотова дисквалифицировали на четыре месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru