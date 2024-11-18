КХЛ объявила дату старта чемпионата по хоккею 3х3
Чемпионат по хоккею 3х3 стартует в России 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В первом турнире сыграют восемь клубов. В первом дивизионе сразятся «Авангард» (Омск), «Барыс» (Астана), «Салават Юлаев» (Уфа) и «Металлург» (Магнитогорск). Во втором - «Сибирь» (Новосибирск), «Трактор» (Челябинск), «Динамо» (Минск) и «Ак Барс» (Казань).
Согласно календарю, в чемпионате 3х3 будет сыграно 312 матчей. По три команды из каждого дивизиона попадут в суперфинал, состоящий из группового этапа и плей-офф. Финал запланирован на 13 июля 2025 года.
Отличатся новый турнир будет площадкой с минимальным использованием разметки и сокращённым временем периода - семь минут. Будут запрещены силовые приемы и драки, а вместо удалений предусмотрены штрафные броски с преследованием.
Ранее выступающий за минское «Динамо» российский хоккеист Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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