КХЛ объявила дату старта чемпионата по хоккею 3х3

В первом турнире сыграют восемь клубов. В первом дивизионе сразятся «Авангард» (Омск), «Барыс» (Астана), «Салават Юлаев» (Уфа) и «Металлург» (Магнитогорск). Во втором - «Сибирь» (Новосибирск), «Трактор» (Челябинск), «Динамо» (Минск) и «Ак Барс» (Казань).

Согласно календарю, в чемпионате 3х3 будет сыграно 312 матчей. По три команды из каждого дивизиона попадут в суперфинал, состоящий из группового этапа и плей-офф. Финал запланирован на 13 июля 2025 года.

Отличатся новый турнир будет площадкой с минимальным использованием разметки и сокращённым временем периода - семь минут. Будут запрещены силовые приемы и драки, а вместо удалений предусмотрены штрафные броски с преследованием.

Ранее выступающий за минское «Динамо» российский хоккеист Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

