КХЛ досрочно завершила сезон-2019/20 из-за коронавируса
Плей-офф сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса. О решении руководства объявила пресс-служба КХЛ. Решение о распределении мест будет сформулировано на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги.
Как отмечает «Свободная пресса», турнир досрочно закончен в связи с отказом ряда команд от участия в соревновании, а также из-за проблем с возвращением в Россию игроков – граждан других стран. Все эти моменты привели к нарушению спортивного принципа в проведении турнира.
Как признался президент КХЛ Алексей Морозов, решение о досрочном закрытии состязания за Кубок Гагарина далось нелегко. Однако, по словам главы лиги, здоровье хоккеистов и их родных, а также сотрудников клубов, работников спортивных объектов и болельщиков важнее.
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