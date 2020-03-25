КХЛ досрочно завершила сезон-2019/20 из-за коронавируса

Плей-офф сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса. О решении руководства объявила пресс-служба КХЛ. Решение о распределении мест будет сформулировано на одном из ближайших заседаний совета директоров лиги.

Как отмечает «Свободная пресса», турнир досрочно закончен в связи с отказом ряда команд от участия в соревновании, а также из-за проблем с возвращением в Россию игроков – граждан других стран. Все эти моменты привели к нарушению спортивного принципа в проведении турнира.

Как признался президент КХЛ Алексей Морозов, решение о досрочном закрытии состязания за Кубок Гагарина далось нелегко. Однако, по словам главы лиги, здоровье хоккеистов и их родных, а также сотрудников клубов, работников спортивных объектов и болельщиков важнее.

