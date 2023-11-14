Кержакова уволили с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы

Под руководством 40-летнего российского специалиста команда сыграла 15 матчей, в которых одержала пять побед, потерпела девять поражений и один раз сыграла вничью.

В команде отметили, что соглашение с Кержаковым было расторгнуто по обоюдному согласию. Как пояснило руководство сербского «Спартака», решение изменить тренерский штаб было принято с целью выхода из кризисной ситуации.

Ранее после поражения челябинского «Трактора» со счётом 0:4 уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного первенства КХЛ в отставку был отправлен главный тренер «чёрно-белых» Анвар Гатиятуллин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

