Кержакова уволили с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы
Сербский футбольный клуб «Спартак» из Суботицы в своих соцсетях объявил об увольнении бывшего игрока сборной России Александра Кержакова с поста главного тренера.
Под руководством 40-летнего российского специалиста команда сыграла 15 матчей, в которых одержала пять побед, потерпела девять поражений и один раз сыграла вничью.
В команде отметили, что соглашение с Кержаковым было расторгнуто по обоюдному согласию. Как пояснило руководство сербского «Спартака», решение изменить тренерский штаб было принято с целью выхода из кризисной ситуации.
Ранее после поражения челябинского «Трактора» со счётом 0:4 уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного первенства КХЛ в отставку был отправлен главный тренер «чёрно-белых» Анвар Гатиятуллин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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