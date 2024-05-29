Кержакова назначили главным тренером ФК «Кайрат»

Лучший бомбардир в истории футбола РФ, экс-тренер футбольного клуба «Спартак» из сербской Суботицы Александр Кержаков возглавил алма-атинский «Кайрат». Об этом сообщила пресс-служба команды.

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Срок контракта с 41-летним тренером не называется.

«В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере". Приветствуем Александра Анатольевича в команде и желаем ему больших успехов!» — указали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что новым главным тренером московского «Спартака» стал бывший наставник венгерского «Ференцвароша» Деян Станкович, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазахстанФутболТренерАлександр Кержаков

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