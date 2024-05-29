Кержакова назначили главным тренером ФК «Кайрат»
Лучший бомбардир в истории футбола РФ, экс-тренер футбольного клуба «Спартак» из сербской Суботицы Александр Кержаков возглавил алма-атинский «Кайрат». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Срок контракта с 41-летним тренером не называется.
«В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере". Приветствуем Александра Анатольевича в команде и желаем ему больших успехов!» — указали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что новым главным тренером московского «Спартака» стал бывший наставник венгерского «Ференцвароша» Деян Станкович, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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