Кержаков заявил, что тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц

Бывший игрок сборной России по футболу и петербургского клуба «Зенита» Александр Кержаков признался, что тратит «сильно меньше» 300 тысяч рублей в месяц. Об этом спортсмен рассказал в интервью порталу «Чемпионат».

Футболист «Краснодара» признался, что не проживет на 30 тысяч в месяц

По словам Кержакова, в период игровой карьеры он тратил очень много денег, «никогда не считал» и «даже не знал цен». Сейчас экс-футболист живет «соразмерно карману».

«Жить по средствам ― вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это», — отметил Кержаков.

В декабре стало известно, что Александр Кержаков вернулся в Москву после долгого отсутствия в России, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболАлександр Кержаков

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