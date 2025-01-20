Кержаков заявил, что тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц

По словам Кержакова, в период игровой карьеры он тратил очень много денег, «никогда не считал» и «даже не знал цен». Сейчас экс-футболист живет «соразмерно карману».

«Жить по средствам ― вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это», — отметил Кержаков.

В декабре стало известно, что Александр Кержаков вернулся в Москву после долгого отсутствия в России, напоминает «Свободная пресса».

