Кержаков стал главным тренером «Томи»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков подтвердил своё назначение главным тренером «Томи».

Он опубликовал в своём Instagram фотографию на фоне эмблемы сибирского клуба. Снимок Керджаков сопроводил эмодзи с изображением ручки и бумаги, намекнув на подписание контракта, передает RT.

Ранее СМИ сообщили о том, что Кержаков рассчитывает занять пост главного тренера «Томи».

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в феврале в четыре раза увеличил сумму неустойки по алиментам экс-футболисту Александру Кержакову с 1,2 миллиона до 5 миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр Кержаков
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