Суд увеличил Кержакову неустойку по алиментам до 5 млн рублей

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в четыре раза увеличил сумму неустойки по алиментам экс-футболисту Александру Кержакову с 1,2 миллиона до 5 миллионов рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Таким образом изменено соответствующее решение мирового судьи по иску бывшей жены спортсмена Марии. Сама она просила около 6,5 миллионов рублей. В ноябре прошлого года суд Санкт-Петербурга в 15 раз уменьшил размер ежемесячных алиментов Кержакова в связи с 50-кратным падением его доходов.

Кроме того, в городском суде уже находится еще один иск Кержаковой к экс-супругу. Женщина просит временно запретить спортсмену выезжать за границу до выплаты долгов по алиментам, размер которых превышает 15 миллионов рублей. Кержаков также может лишиться автомобильных прав из-за тех же долгов.

Дочь Александра Кержакова от первого брака родилась в 2005 году. спортсмену уже запретили выезжать за границу из-за долгов. Как отмечает NEWS.ru, ранее Кержакову, который сейчас занимает должность старшего тренера юношеской сборной России, уже запрещали выезжать за рубеж из-за долгов.

Между тем, петербургский футбольный клуб «Зенит», за который долгое время играл Кержаков и в котором сейчас выступает его младший брат Михаил, поздравили своих болельщиков с Днем святого Валентина необычной открыткой. Как сообщают «Невские Новости», она опубликована на официальной странице команды в социальной сети «ВКонтакте».

