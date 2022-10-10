Володин: Покинувшие Россию совершили предательство по отношению к стране
Покинувшие Россию граждане совершили «предательство по отношению к стране», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Председатель нижней палаты парламента отметил, что сегодня многие обсуждают, сколько россиян уехало из страны. По словам Володина, покинувшие РФ «бросили Родину», оставив здесь и своих близких, пишет РИА ФАН.
«Их поступок — предательство по отношению к стране. В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно. Много чести говорить о них», — написал спикер Госдумы.
Володин призвал уделить больше внимания «тем, кто приехал в нашу страну, воссоединился с Россией, кто считает ее своим домом» — более 8 млн жителей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав РФ. Политик указал, что именно эти люди сделали свой выбор, «пройдя через испытания».
«Они восемь лет находились под обстрелами, их преследовал киевский режим за желание говорить на русском языке, за отношение к родной истории, своей вере. <...>Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией», — заключил Володин.
Ранее спикер Госдумы заявил, что в последние десятилетия Россия стремилась к миру, но в ситуации с референдумами в Донбассе и двух южных регионах стране не оставили другого пути, напоминает Газета.ру.
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