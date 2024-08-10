Кенийский бегун Кипчоге впервые остался без олимпийской медали
Бегун из Кении Элиуд Кипчоге впервые в своей карьере не смог завоевать олимпийскую медаль. Об этом сообщает ряд СМИ.
Он бежал 79-м, однако за несколько километров до финиша впервые сошел с дистанции и показал худший результат в карьере.
Победителем забега с олимпийским рекордом стал спортсмен из Эфиопии Тамират Тало (2:06:26), вторым пришел марафонец из Бельгии Башир Абди (+0:21), третьим — кениец Бенсон Кипруто (+0:34).
Кипчоге считают величайшим марафонцем в истории. Он выигрывал золотые медали на Олимпиаде 2016 и 2020 годов. Кроме него, два олимпийских золота в марафоне завоевывали только эфиопский атлет Абебе Бикила (1960–1964) и Вальдемар Церпински из ГДР (1976–1980). При этом никто в истории не завоевывал более двух медалей любого достоинства.
Кенийский атлет является многократным рекордсменом и единственным человеком в истории, который пробежал марафон менее чем за два часа. При этом такой результат не был признан Международной легкоатлетической ассоциацией.
Кипчоге дебютировал на Олимпийских играх в 2004 году. Тогда он завоевал бронзу в беге на 5 тысяч м. В 2008-м спортсмен стал серебряным призером в соревнованиях на этой же дистанции. В 2012 году после неудачи на Чемпионате мира в 2011, атлет перешел в бег на длинные дистанции и пропустил Олимпиаду.
В 2013 году кениец участвовал на марафонской дистанции и с тех пор лишь пять раз с учетом Олимпиады не финишировал первым. Последние три неудачи он потерпел в 2023–2024 годах. Перед Играми в Париже он успел поучаствовать в Токийском марафоне, где показал свой худший на тот момент результат, заняв 10-е место.
В ноябре 2024 года Кипчоге исполнится 40 лет. В первой десятке марафона Олимпийских игр 2024 года нет ни одного бегуна старше 34 лет.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Олимпиаде в Париже американских бегунов дисквалифицировали в эстафете 4 по 100 метров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Константинов: Наступление на Крым закончится для ВСУ проигрышем
- Военкор Коц: ВСУ сменили тактику в Курской области
- Disney представил первый тизер фильма «Лило и Стич»
- Кенийский бегун Кипчоге впервые остался без олимпийской медали
- Первый рейс туристического поезда «Чанлюйхао» запустили в Китае
- Алаудинов: Российские военные зачистили Мартыновку в Суджанском районе
- Российские спортсмены не примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024
- Лукашенко: Над Белоруссией и РФ уничтожены воздушные цели с Украины
- ВС РФ предотвратили прорыв мобильных групп ВСУ в Курской области
- СМИ: Многодетная мать из Москвы признала вину по делу о торговле детьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru