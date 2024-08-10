Кенийский бегун Кипчоге впервые остался без олимпийской медали

Бегун из Кении Элиуд Кипчоге впервые в своей карьере не смог завоевать олимпийскую медаль. Об этом сообщает ряд СМИ.

Он бежал 79-м, однако за несколько километров до финиша впервые сошел с дистанции и показал худший результат в карьере.

Победителем забега с олимпийским рекордом стал спортсмен из Эфиопии Тамират Тало (2:06:26), вторым пришел марафонец из Бельгии Башир Абди (+0:21), третьим — кениец Бенсон Кипруто (+0:34).

Кипчоге считают величайшим марафонцем в истории. Он выигрывал золотые медали на Олимпиаде 2016 и 2020 годов. Кроме него, два олимпийских золота в марафоне завоевывали только эфиопский атлет Абебе Бикила (1960–1964) и Вальдемар Церпински из ГДР (1976–1980). При этом никто в истории не завоевывал более двух медалей любого достоинства.

Кенийский атлет является многократным рекордсменом и единственным человеком в истории, который пробежал марафон менее чем за два часа. При этом такой результат не был признан Международной легкоатлетической ассоциацией.