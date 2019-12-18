Кавазашвили: Возродить формат чемпионата СССР по футболу поможет только Украина
Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН рассказал, почему идею Андрея Аршавина о возврате к формату чемпионата СССР пока воплотить не удастся.
Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана. И, тем самым, вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР. А это, по его мнению, станет залогом успешного выступления клубов в еврокубках.
Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН заявил, что идея, о которой говорит бывший игрок сборной России и «Зенита», не нова:
«Это предложение муссируется не первый год. Были разные варианты. Но никак не могли договориться при объединении с несколькими странами СНГ, каким образом определять участников в еврокубках и так далее. Если сегодня за столом соберутся несколько государств и проявят заинтересованность, то можно вернуться к этому вопросу и решить его. А потом дать информацию в УЕФА и ФИФА. Это вопрос очень серьёзный – в связи с тем, что наш чемпионат является очень слабым по сравнению с европейскими. Сегодня даже Косово на уровне национальных сборных команд или в Лиге Чемпионов выступает гораздо агрессивнее и качественнее, чем наши команды», - отметил собеседник НСН.
По словам Анзора Кавазашвили, уровень футбола в Европе сегодня стал выше, а Россия стоит на месте. В некоторых случаях, по его словам, клубы выступают очень плохо. При этом эксперт подчеркнул, что, на его взгляд, у Белоруссии или Казахстана клубы сильнее.
«А вот, к примеру, грузинский футбол находится на уровне дворовых команд. Спортсмены разбегаются в европейские страны для того, чтобы заработать себе имидж и кусок хлеба. И, если бы сегодня стоял вопрос об Украине, как в своё время предлагал Валерий Газзаев, я поддержал бы этот проект. Но политическая ситуация ещё долгое время, как мне кажется, не позволит объединить чемпионаты. А объединение будет эффективным в том случае, если это даст результат. А могут ли его дать команды [Белоруссии, Азербайджана и Казахстана] я пока ответить не готов», - подчеркнул эксперт.
Добавим, говоря о возможном возрождении формата чемпионата СССР по футболу, Андрей Аршавин подчеркнул, что наличие сильных соперников на внутренней арене пойдет на пользу развитию футбола во всех странах СНГ. Кстати, ранее российский тренер Валерий Газзаев уже предлагал создать объединенный чемпионат, но в УЕФА его идеи не оценили.
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