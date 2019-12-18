Кавазашвили: Возродить формат чемпионата СССР по футболу поможет только Украина

Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана. И, тем самым, вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР. А это, по его мнению, станет залогом успешного выступления клубов в еврокубках.

Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в беседе с НСН заявил, что идея, о которой говорит бывший игрок сборной России и «Зенита», не нова:

«Это предложение муссируется не первый год. Были разные варианты. Но никак не могли договориться при объединении с несколькими странами СНГ, каким образом определять участников в еврокубках и так далее. Если сегодня за столом соберутся несколько государств и проявят заинтересованность, то можно вернуться к этому вопросу и решить его. А потом дать информацию в УЕФА и ФИФА. Это вопрос очень серьёзный – в связи с тем, что наш чемпионат является очень слабым по сравнению с европейскими. Сегодня даже Косово на уровне национальных сборных команд или в Лиге Чемпионов выступает гораздо агрессивнее и качественнее, чем наши команды», - отметил собеседник НСН.