Касаткина вышла в полуфинал WTA в США
Российская теннисистка 24-летняя Дарья Касаткина выиграла матч с польской спортсменкой Магдой Линей и вышла в полуфинал Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в США. Об этом сообщает ТАСС.
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Игра закончилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Касаткиной. В полуфинале она встретится с победительницей встречи между Элизе Мертенс (Бельгия) и Юлией Путинцевой (Казахстан).
Ранее стало известно, что на Олимпиаде в Токио вместо Касаткиной выступит теннисистка Елена Веснина. Касаткина отказалась от участия из-за состояния здоровья.
Турнир WTA проходит в Сан-Хосе (Калифорния) со 2 по 8 августа.
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