Касаткина вышла в полуфинал WTA в США

Игра закончилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Касаткиной. В полуфинале она встретится с победительницей встречи между Элизе Мертенс (Бельгия) и Юлией Путинцевой (Казахстан).

Ранее стало известно, что на Олимпиаде в Токио вместо Касаткиной выступит теннисистка Елена Веснина. Касаткина отказалась от участия из-за состояния здоровья.

Турнир WTA проходит в Сан-Хосе (Калифорния) со 2 по 8 августа.









