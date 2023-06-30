Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Истбурне
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
В полуфинальном матче, который продлился один час и 23 минуты, россиянка обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 6:2, 7:5.
В финале Касаткина встретится с теннисисткой из США Мэдисон Кис. Отметим, что россиянка занимает в рейтинге WTA 11-ю строчку, американка - 25-ю.
Ранее сразу три российских теннисиста впервые в истории вошли в ТОП-10 АТР. Третье место занял Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов - седьмое и десятое соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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