Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Истбурне

В полуфинальном матче, который продлился один час и 23 минуты, россиянка обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 6:2, 7:5.

В финале Касаткина встретится с теннисисткой из США Мэдисон Кис. Отметим, что россиянка занимает в рейтинге WTA 11-ю строчку, американка - 25-ю.

Ранее сразу три российских теннисиста впервые в истории вошли в ТОП-10 АТР. Третье место занял Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов - седьмое и десятое соответственно, передает «Радиоточка НСН».

