Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Истбурне

Соперницей россиянки, занимающей 11-строчку в мировом рейтинге, стала 18-я ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии. Двухчасовой матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Касаткиной, которая вышла в четвертьфинал турнира.

В следующем раунде соперницей россиянки станет победительница матча Каролин Гарсия (Франция) - Ана Богдан (Румыния).

Ранее Касаткина в матче первого круга оказалась сильнее представительницы Украины Ангелины Калининой, обыграв её со счётом 6:3, 6:1, сообщает RT.