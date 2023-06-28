Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала очередную победу на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

Мирра Андреева вышла во второй раунд квалификации Уимблдона

Соперницей россиянки, занимающей 11-строчку в мировом рейтинге, стала 18-я ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии. Двухчасовой матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Касаткиной, которая вышла в четвертьфинал турнира.

В следующем раунде соперницей россиянки станет победительница матча Каролин Гарсия (Франция) - Ана Богдан (Румыния).

Ранее Касаткина в матче первого круга оказалась сильнее представительницы Украины Ангелины Калининой, обыграв её со счётом 6:3, 6:1, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:РоссиянеСпортсменыТеннисБольшой Теннис

Горячие новости

Все новости

партнеры