Россиянка Кудерметова вышла в четвертьфинал на теннисном турнире в Сан-Хосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила представительницу США Клэр Лью в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Хосе.

Встреча спортсменов закончилась со счетом 6:2, 7:5. В четвертьфинале 25-летняя россиянка встретится с Онс Жабер (Тунис).

Ранее стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) запретил сборной России участвовать в командном чемпионате мира, который пройдёт в Китае с 30 сентября по 9 октября.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Большой Теннис
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