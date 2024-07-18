Карякин раскритиковал МОК за незначительное число россиян на Олимпиаде в Париже

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не будет смотреть Олимпиаду в Париже из-за незначительного числа россиян, допущенных на Игры-2024, передает ТАСС.

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Он назвал «кошмаром и позорищем» участие всего 15 россиян на олимпийских играх.

«Позор не нам, а МОК», — добавил Карякин.

Ранее в МИД РФ предупредили россиян об угрозах на Олимпиаде-2024, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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