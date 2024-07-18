Карякин раскритиковал МОК за незначительное число россиян на Олимпиаде в Париже

«НСН-Культурный гид» Финалист «Большой книги» Варламов рассказал о своем романе «Одсун» Несколько концертов, связанных с памятью лидера группы «Король и Шут», пройдут в выходные В числе самых популярных театральных постановок выходных назвали «Иван Васильевич» в Театре сатиры и «Маяковский» в Ленкоме