Карякин раскритиковал МОК за незначительное число россиян на Олимпиаде в Париже
18 июля 202419:34
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не будет смотреть Олимпиаду в Париже из-за незначительного числа россиян, допущенных на Игры-2024, передает ТАСС.
Он назвал «кошмаром и позорищем» участие всего 15 россиян на олимпийских играх.
«Позор не нам, а МОК», — добавил Карякин.
Ранее в МИД РФ предупредили россиян об угрозах на Олимпиаде-2024, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru