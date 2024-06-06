«Болельщикам не интересно»: Журова не собирается следить за Олимпиадой без россиян

Показ чемпионата мира по хоккею в России является предательством, поскольку спортсмены страны были отстранены от участия в нем, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Он также добавил, что не смотрел соревнования, которые транслировал телеканал «Матч ТВ». Журова призвала воздержаться от столь категоричных высказываний.

«Права на трансляцию чемпионата мира покупают. Если бы их дарили бесплатно – другой вопрос. Я настолько закрыла для себя эту историю, что даже не знала о трансляции, хотя такие соревнования всегда захватывают. Полагаю, сейчас не такой большой процент болельщиков в стране заинтересован в футболе или хоккее. Большинству соревнования были интересны, когда в них участвовали россияне. Те, кто хочет, может найти трансляцию на сторонних ресурсах», - сообщила она.