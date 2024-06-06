«Болельщикам не интересно»: Журова не собирается следить за Олимпиадой без россиян
Олимпийская чемпионка Светлана Журова сообщила НСН, что не планирует следить за предстоящей летней Олимпиадой, но посмотрит соревнования по любимой дисциплине.
Большая часть российских болельщиков не смотрела чемпионат мира по хоккею, поскольку они были лишены возможности болеть за национальную команду, сказала в беседе с НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Показ чемпионата мира по хоккею в России является предательством, поскольку спортсмены страны были отстранены от участия в нем, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Он также добавил, что не смотрел соревнования, которые транслировал телеканал «Матч ТВ». Журова призвала воздержаться от столь категоричных высказываний.
«Права на трансляцию чемпионата мира покупают. Если бы их дарили бесплатно – другой вопрос. Я настолько закрыла для себя эту историю, что даже не знала о трансляции, хотя такие соревнования всегда захватывают. Полагаю, сейчас не такой большой процент болельщиков в стране заинтересован в футболе или хоккее. Большинству соревнования были интересны, когда в них участвовали россияне. Те, кто хочет, может найти трансляцию на сторонних ресурсах», - сообщила она.
По словам собеседницы НСН, она не планирует наблюдать за летними Олимпийскими играми, однако сделает исключение для одного соревнования.
«Сомневаюсь, что буду смотреть Олимпиаду, может быть только отдельные виды. Всегда считала, что 100 метров по легкой атлетике - это королевская дистанция. Не важно, участвуют ли наши спортсмены, для меня это всегда событие, которое не могу пропустить», - заключила она.
Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров. Совет IIHF решил, что возвращение российских и белорусских команд в состав участников соревнований IIHF «пока небезопасно», поэтому сборные России и Белоруссии не смогут участвовать в сезоне-2024/25, напоминает «Радиоточка НСН».
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