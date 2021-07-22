Карту Украины без Крыма опубликовали на сайте Олимпийских игр в Токио

Организаторы Олимпиады в Токио опубликовали на официальном сайте Игр карту, на которой Крым представлен как часть России.

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone Украина и полуостров разделены чёткой линией, которая обозначает границы государств.

МИД Украины обратилось в посольство в Японии с требование разобраться с инцидентом. Официальных комментариев от оргкомитета Олимпийский игр пока нет.

Ранее сборная Украины представила форму для чемпионата Европы по футболу 2020, на которой, кроме надписей «Слава Украине!» и «Героям слава!» имеется изображение границ страны, включая республику Крым, которая в 2014 году по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации, сообщает РИА ФАН.

