Карту Украины без Крыма опубликовали на сайте Олимпийских игр в Токио

Организаторы Олимпиады в Токио опубликовали на официальном сайте Игр карту, на которой Крым представлен как часть России.

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone Украина и полуостров разделены чёткой линией, которая обозначает границы государств.

МИД Украины обратилось в посольство в Японии с требование разобраться с инцидентом. Официальных комментариев от оргкомитета Олимпийский игр пока нет.

Ранее сборная Украины представила форму для чемпионата Европы по футболу 2020, на которой, кроме надписей «Слава Украине!» и «Героям слава!» имеется изображение границ страны, включая республику Крым, которая в 2014 году по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: скриншот Яндекс.Карты
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыКрымУкраина
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