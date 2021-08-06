Карпин заявил о готовности Фернандеса играть за сборную России
Защитник столичного ЦСКА Марио Фернандес готов выступать за сборную России по футболу. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Ранее СМИ сообщали о нежелании Фернандеса продолжать выступления за сборную.
По словам Карпина, несколько дней назад он провел телефонный разговор с игроком, в котором тот не сказал «ни одного слова про нежелание играть за сборную».
«Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», — приводит слова Карпина пресс-служба национальной команды.
Фернандес выступает за сборную России с 2017 года. В составе национальной команды игрок провел 32 матча, в которых забил пять голов.
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