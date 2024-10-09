Карпин заявил, что у сборной России есть два соперника на ноябрь

Сборная России по футболу в ноябре сыграет со сборной Сирии. Как сообщает «Матч ТВ», об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

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По его словам, на ноябрьскую международную паузу у российской сборной есть два соперника.

«Один из них Сирия», - заключил он.

Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу закончит период тренировочного сбора уже 10 октября, если не получиться найти соперника для товарищеской встречи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СирияФутболСборная России По ФутболуВалерий Карпин

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