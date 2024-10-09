Карпин заявил, что у сборной России есть два соперника на ноябрь

По его словам, на ноябрьскую международную паузу у российской сборной есть два соперника.

«Один из них Сирия», - заключил он.

Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу закончит период тренировочного сбора уже 10 октября, если не получиться найти соперника для товарищеской встречи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

