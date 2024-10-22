Карпин заявил, что российский футбол 20 лет идет не в том направлении
Российский футбол уже 20 лет идёт не туда. Такое заявление на YouTube-канале нападающего Фёдора Смолова сделал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
По его словам, ситуация в российском футболе не связана с отстранением, и возвращение россиян в международный футбол не приведёт к тому, что всё сразу поменяется.
Отвечая на вопрос о том, можно ли что-то исправить в лучшую сторону, Карпин указал, что «в отдельно взятом клубе, наверное, можно».
«Глобально, чтобы это всё поменялось сразу... Такого нет, что надо сделать вот это, и всё поменяется», - заключил специалист.
Ранее Карпин выразил опасение, что из-за спецоперации на Украине сборную России могут не вернуть в мировой футбол ещё «лет 10», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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