Карпин заявил, что российский футбол 20 лет идет не в том направлении

По его словам, ситуация в российском футболе не связана с отстранением, и возвращение россиян в международный футбол не приведёт к тому, что всё сразу поменяется.

Отвечая на вопрос о том, можно ли что-то исправить в лучшую сторону, Карпин указал, что «в отдельно взятом клубе, наверное, можно».

«Глобально, чтобы это всё поменялось сразу... Такого нет, что надо сделать вот это, и всё поменяется», - заключил специалист.

Ранее Карпин выразил опасение, что из-за спецоперации на Украине сборную России могут не вернуть в мировой футбол ещё «лет 10», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

