Карпин рассчитывает на участие сборной РФ в отборе к чемпионату Европы 2028 года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассчитывает, что национальная команда примет участие в отборочном турнире к чемпионату Европы 2028 года. Специалист рассказал о своих надеждах представителям СМИ в преддверии гостевых товарищеских матчей со сборными Вьетнама и Таиланда.

Карпин утвердил итоговый состав сборной России на матчи с Таиландом и Вьетнамом

Игры состоятся 5 и 7 сентября. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили клубы и сборные РФ от участия в международных турнирах из-за начала спецоперации на Украине.

Как признался Карпин, он сохраняет оптимизм в плане перспектив возвращения российских команд в международные соревнования. Наставник сборной также прокомментировал предстоящие встречи с Вьетнамом и Таиландом. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в первую очередь он обратил внимание на непростой ночной перелет, а также на игру при жаркой погоде, большой влажности и духоте.

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ФОТО: РИА Новости
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