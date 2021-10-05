Карпин заявил, что не будет заставлять Дзюбу играть за сборную

Ранее сообщалось, что Дзюба отказался от вызова Карпина в сборную России перед октябрьскими играми, сославшись на плохую форму.



Карпин отметил, что не считает нужным оказывать давление на игрока, «если игрок не готов, то он не приезжает». По его мнению, для игры в сборной важное место имеет желание.

Главный тренер национальной команды также отметил, что не обсуждал отказ Дзюбы ни с РФС, ни с тренером «Зенита» Семаком.

