Карпин: В 2025 году никто не отказывался играть за сборную

Ни один игрок не отказывался в 2025 году от выступления за сборную России по футболу. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«В этом году никто из футболистов старше 30 или других игроков не объявлял о завершении карьеры в сборной России», - рассказал специалист в беседе с ТАСС.

Карпин также отметил, что ни один спортсмен не заявлял о нежелании приезжать в команду.

Ранее стало известно, что российская сборная проведет товарищеский матч с командой Чили. Игра состоится 15 ноября в Сочи, пишет Ura.ru.

