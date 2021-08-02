Карпин уходит с поста главного тренера ФК «Ростов»

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». В обращении, опубликованном на сайте клуба, Карпин заявил, что решение было принято совместно с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянц.

В тренерский штаб Карпина в сборной России вошли два испанца

По словам Карпина, принять это решение было сложно, однако совмещение работы главным тренером в сборной России и «Ростове» несет за собой «риск нанести вред» команде. Он отметил, что останется жить в Ростове-на-Дону, несмотря на уход из клуба.

Ранее РФС и Карпин подписали контракт, согласно которому главный тренер ФК «Ростов» будет занимать пост наставника сборной России до 31 декабря 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболВалерий Карпин
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