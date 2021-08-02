Карпин уходит с поста главного тренера ФК «Ростов»
Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». В обращении, опубликованном на сайте клуба, Карпин заявил, что решение было принято совместно с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянц.
По словам Карпина, принять это решение было сложно, однако совмещение работы главным тренером в сборной России и «Ростове» несет за собой «риск нанести вред» команде. Он отметил, что останется жить в Ростове-на-Дону, несмотря на уход из клуба.
Ранее РФС и Карпин подписали контракт, согласно которому главный тренер ФК «Ростов» будет занимать пост наставника сборной России до 31 декабря 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- «Школьные» выплаты получили родители 17,4 млн российских детей
- В Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
- Карпин уходит с поста главного тренера ФК «Ростов»
- Три человека погибли в результате урагана в Тверской области
- США и ряд стран Европы выступили с заявлением против «Северного потока-2»
- Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочих на комбинате под Ростовом
- Американский дипломат пригрозил войти в территориальные воды Крыма
- Число погибших в ДТП в Турции россиян выросло до четырех
- В Петербурге назвали долю заболевших COVID-19 среди привитых
- В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru