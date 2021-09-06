Карпин: Смолов может выйти с капитанской повязкой на матч с Мальтой
Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов может стать капитаном в матче против Мальты, который пройдет в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Такое заявление сделал главный тренер национальной команды Валерий Карпин на пресс-конференции.
Игра пройдет во вторник 7 сентября на стадионе "Спартака" в Москве в 21:45. На предыдущих встречах российская команда набрала 10 баллов, таким образом ей удалось занять первое место в группе Н. У мальтийской сборной лишь четыре балла, они расположились на пятой строчке турнирной таблицы.
Отмечается, что в матчах с командами Хорватии и Кипра роль капитана сборной брали на себя Георгий Джикия и Дмитрий Баринов. "Федор оказался здесь, что решили, что это Федор. Будет ли капитаном? Все может быть, если окажется в составе. Капитаном может быть каждый игрок", - цитирует Карпина РИА Новости.
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