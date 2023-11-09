Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей за восьмое нарушение в сезоне РПЛ

Главный тренер клуба «Ростов» Валерий Карпин (наставник сборной России) оштрафован на 30 тысяч рублей за новое нарушение регламента во время игры в рамках Российской премьер-лиги в гостях с «Оренбургом». Об этом объявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Также, по его словам, на такую же сумму оштрафован наставник хозяев поля Давид Деограсия. Речь идёт о выходе за пределы технической зоны. У него это третье нарушение в текущем сезоне.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», матч 14‑го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Оренбургом» был сыгран в понедельник, 6 ноября и завершился вничью - 1:1.

Сейчас клуб из Ростова-на-Дону располагается на 11 строчке турнирной таблицы российского первенства с 17 очками. В следующем, 15 туре команда Карпина должна сыграть в Москве со «Спартаком» 12 ноября.

