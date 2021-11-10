Карпин: Сборная решила не надеяться на Дзюбу
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что принял решение не надеяться на помощь экс-капитана национальной команды, нападающего Артема Дзюбы.
Ранее стало известно, что форварда не вызовут в сборную на последние матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Россиян ожидают встречи со сборными Кипра (11 ноября в Санкт-Петербурге) и Хорватии (14 ноября в Сплите), отмечает телеканал «360».
Карпин заявил журналистам, что удивлен отсутствием вопросов о Дзюбе.
«Связан ли его невызов в сборную тем, как он ответил на возможность играть раньше? Мы надеялись, как вы знаете, мы внесли его в расширенный список перед матчами со Словакией и Словенией. Был не готов тогда, ну, окей. Хотя мы тогда надеялись. А сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться», — сообщил тренер.
По словам Карпина, ни один из тренеров штаба не высказался за вызов Дзюбы, отмечает РЕН ТВ.
Сборная России после 8 игр лидирует в группе Н отборочного турнира чемпионата в Катаре. Вторыми идут хорваты, отстающие от россиян на два очка. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира.
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