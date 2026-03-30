Аршавин рассказал, кто выиграет чемпионат мира по футболу в 2026 году

Победителем грядущего чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Мексике, Канаде и США, станет европейская сборная. Об этом в интервью на YouTube-канале Fonbet заявил экс-игрок российской национальной команды и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин.

Он отметил, что на последних мировых первенствах болел за сборную Франции, которая, по его мнению, в настоящее время имеет самый сильный состав.

«Но как играли испанцы... Мне понравилось, что вот эта тики-така переросла в более такой футбол... Который с воротами», - добавил Аршавин.

Ранее генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сборная России по футболу планирует в июне 2026 года провести два выездных матча с участниками финальной стадии чемпионата мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

