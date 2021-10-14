Карпин прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную РФ

По его словам, отказ от выступления футболист объяснил необходимостью «набирать форму». Я говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов?» — «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». — «Окей, хорошо», — сообщил Карпин о диалоге с Дзюбой.

По его словам, в клубе футболист получает зарплату за выступления, а в сборной у него нет рычагов давления на игрока.

Артем Дзюба не нужен сборной России, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он назвал неоправданной «истерику» в СМИ из-за отказа экс-капитана сборной от вызова в национальную команду.

