Карпин прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную РФ
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за национальную команду, сообщает телеканал «360».
По его словам, отказ от выступления футболист объяснил необходимостью «набирать форму». Я говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов?» — «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». — «Окей, хорошо», — сообщил Карпин о диалоге с Дзюбой.
По его словам, в клубе футболист получает зарплату за выступления, а в сборной у него нет рычагов давления на игрока.
Артем Дзюба не нужен сборной России, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он назвал неоправданной «истерику» в СМИ из-за отказа экс-капитана сборной от вызова в национальную команду.
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