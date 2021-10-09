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Россия обыграла Словакию в отборочном турнире ЧМ-2022 по футболу

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Единственный за игру гол забил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. Он направил мяч в ворота своей команды на 24-й минуте встречи.

Сборная РФ обыграла Словакию в отборочном турнире Чемпионата мира 2022 по футболу.

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