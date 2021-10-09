Россия обыграла Словакию в отборочном турнире ЧМ-2022 по футболу
9 октября 202100:00
Сборная РФ обыграла Словакию в отборочном турнире Чемпионата мира 2022 по футболу.
Счет матча составил 1:0 в пользу россиян.
Тяжелая, но очень важная ПОБЕДА!#НашиПарни #РоссияСловакия 1:0 pic.twitter.com/3cDznSkmzP— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Единственный за игру гол забил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. Он направил мяч в ворота своей команды на 24-й минуте встречи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru