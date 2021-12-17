Карпин отметил достоинства соперников российской сборной в группе Лиги наций
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об итогах жеребьевки группового этапа Лиги наций, сообщает «РЕН ТВ».
Российская команда попала в группу 2 дивизиона «B». Туда же входят сборные Исландии, Израиля и Албании. Карпин отметил достоинства противников. Он заявил, что считает группу сбалансированной, а сами команды обладающими разными стилями игры.
Как отметил тренер, турнир является важным, но хочется попробовать новых игроков, чтобы они поиграли за сборную.
Ранее Карпин сообщил, какой матч был для него главным в 2021 году. «Самое главное событие для меня в этом году — это игра с Хорватией», — заявил эксперт.
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