Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» заявил, что для попадания в состав национальной команды футболистам сначала «нужно играть за свой клуб».
Комментируя отсутствие в составе Артёма Дзюбы и Александра Соболева наставник российской сборной отметил, что футболисты находятся «не в лучшей форме».
«Артём в последнем туре не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев тоже не играл последние две игры в старте. Чтобы играть в сборной, сначала нужно играть за свой клуб» - резюмировал Карпин.
Ранее были объявлены имена футболистов, которые получили вызов в сборную России на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).
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