Карпин назвал справедливой ничью в матче сборных России и Таджикистана

Специалист одобрил действия российской сборной в первом тайме, однако в первые минуты после перерыва, отметил Карпин, его подопечные снизили уровень контроля игры.

Также наставник российской сборной предположил, что иные болельщики могут начать критиковать команду за то, что она не смогла победить сборную Таджикистана. Он привел в пример матч с Киргизией, в котором, по словам тренера, российская команда сыграла в десять раз хуже, но победила, поэтому претензий от фанатов не было.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

