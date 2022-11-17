Карпин назвал справедливой ничью в матче сборных России и Таджикистана
Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин назвал состоявшийся товарищеский матч между Россией и Таджикистаном неравным, но итог встречи справедливым. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
Специалист одобрил действия российской сборной в первом тайме, однако в первые минуты после перерыва, отметил Карпин, его подопечные снизили уровень контроля игры.
Также наставник российской сборной предположил, что иные болельщики могут начать критиковать команду за то, что она не смогла победить сборную Таджикистана. Он привел в пример матч с Киргизией, в котором, по словам тренера, российская команда сыграла в десять раз хуже, но победила, поэтому претензий от фанатов не было.
Ранее стало известно, что бывший главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 680 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 735 / сут.
- Карпин назвал справедливой ничью в матче сборных России и Таджикистана
- Песков: ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины
- Нэнси Пелоси не будет лидером демократов в палате представителей
- В Черкасской области начнутся аварийные отключения электричества
- ФСБ утвердило новый список запрещенных к разглашению сведений о российской армии
- В Госдуму внесен законопроект о регулировании майнинга в России
- Карло Анчелотти признан тренером 2022 года по версии Globe Soccer Awards
- МИД: в основе разбирательства Гаагским судом дела по MH17 лежал политический заказ
- В Эстонии отклонили законопроект о запрете русского языка в общественном пространстве
- В Петербурге запретят расторгать договоры аренды с мобилизованными предпринимателями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru