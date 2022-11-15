«Уфа» по пенальти обыграла махачкалинское «Динамо» в Кубке России

Основное время матча завершилось в ничью 2:2, в составе башкирского клуба отличились Роман Минаев и Дилан Ортис, а у гостей дубль оформил Ражаб Магомедов.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Уфа», которая и вышла в следующий раунд турнира.

Ранее ФК «Зенит» крупно уступил московскому «Спартаку» в матче Кубка России, сообщают «Невские новости».