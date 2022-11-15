«Уфа» по пенальти обыграла махачкалинское «Динамо» в Кубке России
15 ноября 202217:48
Футбольный клуб «Уфа» выиграл у «Динамо» из Махачкалы в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России.
Основное время матча завершилось в ничью 2:2, в составе башкирского клуба отличились Роман Минаев и Дилан Ортис, а у гостей дубль оформил Ражаб Магомедов.
В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Уфа», которая и вышла в следующий раунд турнира.
Ранее ФК «Зенит» крупно уступил московскому «Спартаку» в матче Кубка России, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Главный режиссёр театра Вахтангова Юрий Бутусов решил уволиться
- Зеленский заявил о 85 ракетных ударах по территории Украины
- Норвегия подписала с США рекордный контракт на поставку ракет для F-35
- Бэнкси подтвердил авторство граффити на Украине
- СМИ: гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из больницы
- Группа Blur воссоединится в 2023 году
- Месси назвал главных претендентов на победу в чемпионате мира в Катаре
- Стоимость поездки в метро Москвы вырастет со 2 января 2023 года
- Хуснуллин назвал сроки восстановления второго железнодорожного пути Крымского моста
- Кличко заявил о взрыве в многоэтажном жилом доме в Печерском районе Киева
14 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru