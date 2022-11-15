«Уфа» по пенальти обыграла махачкалинское «Динамо» в Кубке России

Футбольный клуб «Уфа» выиграл у «Динамо» из Махачкалы в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России.

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Основное время матча завершилось в ничью 2:2, в составе башкирского клуба отличились Роман Минаев и Дилан Ортис, а у гостей дубль оформил Ражаб Магомедов.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Уфа», которая и вышла в следующий раунд турнира.

Ранее ФК «Зенит» крупно уступил московскому «Спартаку» в матче Кубка России, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Мухаметкулов
ТЕГИ:ФутболКубок РоссииУфа
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