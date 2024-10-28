Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), всего на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнется 10 ноября в Краснодаре, заявлены 39 футболистов. Это голкиперы Андрей Лунев, Александр Максименко, Евгений Латышонок, Илья Лантратов и Станислав Агкацев.

Также в расширенный состав вошли защитники Вячеслав Караваев, Юрий Горшков, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, Валентин Пальцев, Арсен Адамов и Александр Солдатенков.

В списке полузащитников значатся Данил Глебов , Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Александр Черников, Даниил Фомин, Сергей Бабкин, Иван Обляков, Андрей Мостовой, Лечи Садулаев. Кроме того, вызваны нападающие Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьев, Тамерлан Мусаев, Иван Сергеев и Федор Чалов.

Ранее РФС объявил, что сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с командой Брунея, а 19 ноября в Волгограде против сборной Сирии, сообщает RT.

