Карпин назвал игроков сборной РФ, которые должны были сыграть с Таиландом

Более 1,2 тысяч км проехал в Москве за четыре месяца первый в РФ беспилотный трамвай

Рабочий погиб в коллекторе с кипятком на юго-востоке Москвы

Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Школьный этап Всероссийской олимпиады стартует в Москве 12 сентября

Мотосезон в столице завершится 21 сентября мотофестивалем