Карпин назвал игроков сборной РФ, которые должны были сыграть с Таиландом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал фамилии игроков, которых намеревался выпустить на матч с национальной командой Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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По его словам, в состав были включены футболисты, не игравшие в товарищеском матче против сборной Вьетнама. В том числе, это «Матвей Сафонов, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Даниил Хлусевич, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Алексей Батраков, Лечи Садулаев, Андрей Мостовой, Константин Тюкавин».

«Все, кто не играл с Вьетнамом, очень расстроились... У Батракова, например, сорвался дебют. Я уверен, что он очень его ждал», — заключил Карпин.

Ранее товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу отменили из-за приближения тайфуна «Яги», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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