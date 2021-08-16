Карпин назвал главную проблему российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что главной проблемой футбола в РФ является подготовка тренеров в детско-юношеских школах.

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Карпин отметил в эфире телеканала «Матч ТВ», что для формирования класса хороших детских тренеров необходимо создавать определенные условия, в том числе обеспечивать достойную заработную плату.

РФС и Карпин подписали контракт, согласно которому главный тренер ФК «Ростов» будет занимать пост наставника сборной России до 31 декабря 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий КарпинФутбол
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