Карпин назвал главную проблему российского футбола
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что главной проблемой футбола в РФ является подготовка тренеров в детско-юношеских школах.
Карпин отметил в эфире телеканала «Матч ТВ», что для формирования класса хороших детских тренеров необходимо создавать определенные условия, в том числе обеспечивать достойную заработную плату.
РФС и Карпин подписали контракт, согласно которому главный тренер ФК «Ростов» будет занимать пост наставника сборной России до 31 декабря 2021 года.
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