Карпин назвал главную проблему российского футбола

Карпин отметил в эфире телеканала «Матч ТВ», что для формирования класса хороших детских тренеров необходимо создавать определенные условия, в том числе обеспечивать достойную заработную плату.

РФС и Карпин подписали контракт, согласно которому главный тренер ФК «Ростов» будет занимать пост наставника сборной России до 31 декабря 2021 года.

