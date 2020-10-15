Карлсен досрочно выиграл шахматный супертурнир в Норвегии

Норвежец Магнус Карлсен обыграл иранца Алирезу Фируджу в 9-ом туре шахматного турнира в Ставангере и досрочно выиграл соревнование. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Карлсен, набрав 19,5 очков, стал недосягаемым для других участников за тур до завершения турнира. Партии 10-го тура пройдут 16 октября.

Этот турнир стал первым очным соревнованием по игре в шахматы с марта текущего года, отмечает агентство. Карлсен является действующим чемпионом мира по шахматам.



