Карлсен досрочно выиграл шахматный супертурнир в Норвегии
15 октября 202023:34
Норвежец Магнус Карлсен обыграл иранца Алирезу Фируджу в 9-ом туре шахматного турнира в Ставангере и досрочно выиграл соревнование. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Карлсен, набрав 19,5 очков, стал недосягаемым для других участников за тур до завершения турнира. Партии 10-го тура пройдут 16 октября.
Этот турнир стал первым очным соревнованием по игре в шахматы с марта текущего года, отмечает агентство. Карлсен является действующим чемпионом мира по шахматам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru