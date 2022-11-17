Карло Анчелотти признан тренером 2022 года по версии Globe Soccer Awards

Карло Анчелотти стал лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, сообщает РИА Новости.

В минувшем сезоне под его руководством мадридский «Реал» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

63-летний специалист является единственным тренером с четырьмя победами в главном европейском клубном турнире – Лиге Чемпионов УЕФА.

«Реал» стал клубом года по версии Globe Soccer Awards, а его нападающий Карим Бензема признан лучшим игроком года.

Ранее футболист «Реала» Бензема стал обладателем «Золотого мяча», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

