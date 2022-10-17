Футболист «Реала» Бензема стал обладателем «Золотого мяча»
17 октября 202223:20
Французский нападающий испанского ФК «Реал» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football.
Бензема получил награду впервые в карьере. Церемония состоялась в парижском театре «Шатле».
Второе место по результатам голосования занял сенегальский нападающий германской «Баварии» Садио Мане, третье - бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru