Карен Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Катаре

Россиянин Карен Хачанов вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице Катара Дохе.

Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Дохе

В полуфинале россиянин встретился с представителем Австралии Алексеем Попыриным. Матч завершился со счетом 7:6 (14:12), 6:2.

В финале Хачанов встретится с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и представителем Чехии Якубом Меншиком.

Призовой фонд турнира АТР в Катаре составляет $1,4 миллиона. В 2023 году победителем стал россиянин Даниил Медведев. В 2020-м соревнования выиграл Андрей Рублев, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ТеннисКатар

Горячие новости

Все новости

партнеры