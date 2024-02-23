Карен Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Катаре
23 февраля 202420:38
Россиянин Карен Хачанов вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице Катара Дохе.
В полуфинале россиянин встретился с представителем Австралии Алексеем Попыриным. Матч завершился со счетом 7:6 (14:12), 6:2.
В финале Хачанов встретится с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и представителем Чехии Якубом Меншиком.
Призовой фонд турнира АТР в Катаре составляет $1,4 миллиона. В 2023 году победителем стал россиянин Даниил Медведев. В 2020-м соревнования выиграл Андрей Рублев, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru